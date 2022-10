Kolejne nagranie, na którym widzimy rosyjskich poborowych trafiło do sieci. Zarejestrowano je w dalekiej Jakucji. Film podbija internet.

Internet pełen jest nagrań przedstawiających mobilizację w Rosji. Lwia część z nich jest po prostu śmieszna. Widzimy tam bowiem pijanych mężczyzn lub absurdalne sytuacje, takie jak np. koncert dla rekrutów, którzy już niedługo znajdą się pod ciężkim ostrzałem na Ukrainie.

W podobnym tonie utrzymany jest kolejny film, który zamieściła na swoim profilu agencja Nexta. Nagranie zostało zarejestrowane w Jakucji, a osoba, która je wykonała „kręciła” je z wysokiego budynku, nieopodal bazy wojskowej.

Na filmie widać, jak grupa żołnierzy, poborowych, pląsa we wspólnym tańcu na placu manewrowym. Cała sytuacja jest wyjątkowo kuriozalna i wygląda wręcz abstrakcyjnie. Taniec żołnierzom urozmaica grupa muzyczna, która stoi na scenie umieszczonej na pace samochodu transportowego.

Trudno w to uwierzyć, ale to, co zostało opisane powyżej faktycznie miało miejsce. Wydaje się więc, że rosyjscy dowódcy chcą w ten sposób zmotywować żołnierzy, którzy lada moment wyjadą na front, gdzie będą musieli walczyć o swoje życie. Z pewnością nie czeka ich tam nic dobrego. Ich przełożeni uznali być może, że należy im się odrobina, mocno wątpliwej rozrywki, przed bitwami na Ukrainie.