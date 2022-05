Rosyjski parlamentarzysta Oleg Morozow na antenie rosyjskiej telewizji przedstawił szokujący pomysł. Jego koncepcja zakłada, aby Rosjanie porywali… któregoś z ministrów państw NATO.

Wysoki rangą rosyjski parlamentarzysta przedstawił plan porwania ministra obrony któregoś z państw NATO. Według niego Rosjanie powinni przeprowadzić porwanie na terenie Ukrainy, a następnie sprowadzić go do Moskwy w celu przesłuchania, jakie „rozkazy” Zachód wydaje władzom w Kijowie.

„Być może to fantastyczny spisek, który uwarzyłem… że w niedalekiej przyszłości, na pewnym etapie, minister wojny jakiegoś kraju NATO pojedzie pociągiem do Kijowa, aby porozmawiać z Zełenskim. Ale by tam nie dotarł. I obudziłby się gdzieś w Moskwie” – powiedział Morozow.

„To znaczy, że byśmy go porwali?” – zapytała z uśmiechem prowadząca Olga Skabajewa, uważana za jedną z głównych propagandzistek Kremla. „To nie jest takie nieprawdopodobne…” – odparł Morozow.

„Teraz na świecie są nowe zasady” – zauważył. „Niech wszyscy ci ministrowie wojny przyjeżdżający do Kijowa trochę pomyślą o tym, jak by to było obudzić się w Moskwie” – doda Morozow. Polityk nie zająknął się o tym, że gdyby Rosjanie porwali jakiegoś ministra państwa NATO, to de facto oznaczałoby to wywołanie wojny światowej.

