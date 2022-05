Ukraińska rzeczniczka praw obywatelskich Ludmyła Denisowa ujawniła, do czego Rosjanie wykorzystują ukraińskich jeńców. Jednocześnie zwróciła się z apelem do ONZ, bo to złamanie konwencji.

Denisowa ujawniła, że Rosjanie wysyłają schwytanych jeńców do obwodu ługańskiego. Tam każą im zbierać ciała swoich poległych towarzyszy. Co ciekawe, nagranie opublikowała rosyjska propaganda, ale ukraińska rzeczniczka przekonuje, że jeńców zmuszono do mówienia, że robią to dobrowolnie.

„Okupanci twierdzą, że ciała żołnierzy ukraińskich będą przetrzymywane 'do czasu nawiązania dialogu’ z Ukrainą lub do czasu, gdy krewni poległych sami odbiorą zwłoki” – pisze rzeczniczka.

Denisowa podkreśliła jednocześnie, że Rosjanie w ten sposób naruszają art. 49 i 52 Konwencji genewskiej. Przypomina również, że art. 13 konwencji podkreśla konieczność humanitarnego traktowania jeńców, należy ich chronić przed przemocą, zastraszaniem, a także przed publicznymi zniewagami.

Denisowa zaapelowała po raz kolejny do ONZ o badanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Ukrainie.

