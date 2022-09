Rosjanie i Chińczycy zawrą pakt, który może zagrozić światu? Z wizytą w Państwie Środka przebywał bliski współpracownik Władimira Putina Nikołaj Patruszew.

Patruszew w Chinach spotkał się z Yangiem Jiechi, wysokiej rangi chińskim politykiem i dyplomatą, członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin. Bliski współpracownik Władimira Putina publicznie ogłosił, że „kierunek rozwoju strategicznego partnerstwa z Chinami jest absolutnym priorytetem dla rosyjskiej polityki zagranicznej”.

Krytyka Bidena przez ChRL za oświadczenie,iż w razie inwazji na wyspę USA będą bronić Tajwanu.A w Pekinie sekret.Rady Bezpiecz.Rosji Patruszew mówi o większej koordynacji polityki obu państw.Wyjątek dla Zełenskiego -będzie mógł ZDALNIE przemówić na sesji Zgromadz. Ogólnego ONZ . — Tadeusz Iwiński (@TadeuszIwinski) September 19, 2022

O planach zacieśnienia wojskowej współpracy pomiędzy Rosją a Chinami poinformowała również rosyjska Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wspomniana wizyta Patruszewa miała na celu ożywienie relacji pomiędzy sztabami wojskowymi oraz ustalenie harmonogram wspólnych manewrów.

Z raportu rozmowy, którą odbyli Patruszew oraz Yang wynika, iż obaj wyrazili zaniepokojenie „eskalacją napięć ze strony USA i ich sojuszników” w Azji. Interesujące jest również to, w jaki sposób strony podchodzą do wojny na Ukrainie. We wspomnianym raporcie określają ją bowiem mianem „sytuacji na terytorium sąsiada”.

Co ciekawe, komunikaty strony chińskiej są znacznie bardziej powściągliwe niż informacje przekazywane przez Rosjan. Tamtejsze MSZ przekazało informację, iż „wdrożono konsensus”, do którego już wcześniej doszli Władimir Putin oraz Xi Jinping – przywódcy Rosji oraz Chin.

Zagraniczne media podkreślają, że Rosja oraz Chiny kilkukrotnie przeprowadzały już wspólne manewry wokół Japonii.