Kolejni rosyjscy żołnierze, zmobilizowani do armii w wyniku putinowskiego poboru, jadą na front. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, w jaki sposób reżim próbuje motywować ich do walki.

Odkąd Władimir Putin ogłosił na terenie Federacji Rosyjskiej „częściową mobilizację”, w sieci zaroiło się od filmów i zdjęć ilustrujących, w jaki sposób przebiega pobór do rosyjskiej armii. W większości są to obrazki kompromitujące zarówno tamtejsze wojsko, jak i w zasadzie cały naród. Widzimy bowiem pijanych, słaniających się na nogach mężczyzn, którzy w ten sposób żegnają się z ojczyzną.

Niedawno do sieci trafiło jednak inne nagranie, na którym widać, w jaki sposób dowództwo jednej z jednostek wojskowych próbuje motywować poborowych. Na nagraniu możemy obserwować dużą grupę ubranych w mundury mężczyzn, którzy stoją na placu defiladowym.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że uczestniczą oni… w koncercie. Śpiewa dla nich kobieta, ubrana w biały mundur. Część świeżo upieczonych żołnierzy po prostu stoi i się przygląda. Są jednak i tacy, którzy w rytm muzyki wesoło pląsają (jak mężczyzna na zdjęciu, zaznaczony w czerwone kółeczko).

– Ostatnia piosenka, a później na front – napisali autorzy profilu „Podróż Bez Paszportu”, którzy opublikowali film na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.