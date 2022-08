W czwartek rano Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną NATO nad Morzem Bałtyckim. Na wieść o niezidentyfikowanym samolocie, poderwano stacjonujące na Litwie węgierskie myśliwce, które przechwyciły obiekt.

O szczegółach poinformował Kristóf Szalay-Bobrovniczky, minister obrony narodowej Węgier. Polityk napisał w mediach społecznościowych, że do incydentu doszło w czwartek wczesnym rankiem. To pierwszy alarm w 2022 roku w ramach misji NATO Baltic Air Policing, polegający na przechwyceniu samolotu.

Po uzyskaniu informacji o naruszeniu przestrzeni powietrznej NATO, poderwano węgierskie myśliwce stacjonujące w bazie na Litwie. Węgierskie Gripeny szybko zidentyfikowały nieznany obiekt i go przechwyciły.

Okazało się, że to Rosjanie wysłali transportowy samolot IL-76. Leciał on w południowej części Morza Bałtyckiego. Po odprawieniu samolotu, myśliwce wrócił do bazy.

Źr. Polsat News; facebook