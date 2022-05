Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła najnowsze ustalenia dotyczące rosyjskich planów. Ustalenia wywiadowcze wskazują, że Rosjanie chcieli zestrzelić samolot pasażerski, a winą obciążyć stronę ukraińską. Jak zaznacza sztab – przeprowadzono wieloetapową operację specjalną, dzięki której udało się zatrzymać członków terrorystycznej grupy.

O szczegółach akcji, jaką planowali Rosjanie poinformował rzecznik SBU Artem Dechtiarenko. „SBU przeprowadziła wieloetapową operację specjalną, podczas której zneutralizowała głęboko zakonspirowaną grupę dywersyjno-zwiadowczą wroga. Agenci Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji przygotowywali atak terrorystyczny – planowali zestrzelić samolot pasażerski nad terytorium Rosji lub Białorusi” – poinformował.

„Okupanci zamierzali bezpodstawnie oskarżyć Ukrainę i naszych partnerów o atak na samolot. Aby dokonać prowokacji, napastnicy chcieli strzelać do cywilnego samolotu z przenośnej wyrzutni (…) Stinger. Aby ją ukraść i potajemnie wywieźć za granicę, przedstawiciele służb specjalnych kraju agresora zlecili swojej grupie zwiadowczej wykonanie odpowiedniego zadania” – oświadczył.

„Jej działania koordynował Rosjanin Aleksander Tiutieriew, który jest kadrowym współpracownikiem Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej” – dodał.

Rosjanie podawali się za patriotów chcących zaangażować się w walkę po stronie Ukrainy. Co ciekawe, dla uwiarygodnienia się w oczach wojsk ukraińskich, przekazali prawdziwe informacje o położeniu oddziałów kadyrowców.

„W przyszłości rosyjscy agenci planowali wykorzystać swoje kontakty do nielegalnego pozyskania zagranicznego przenośnego systemu obrony przeciwlotniczej i przemycenia go do kraju agresora” – zaznaczyło SBU.

Źr. Interia