Eksperci z think tanku The Institute for the Study of War podają, że Rosjanie szykują się do utworzenia nowego frontu na Ukrainie. Opisują to w swoim raporcie wojennym.

Przedstawiciele The Institute for the Study of War regularnie opisują wydarzenia na Ukrainie. Profil organizacji w serwisie Twitter śledzi ponad 340 tysięcy użytkowników, dla których ISW stanowi wiarygodne źródło informacji.

Teraz eksperci podają, że Rosjanie najprawdopodobniej szykują się do utworzenia nowej linii natarcia. – Siły rosyjskie osiągnęły tylko minimalne zyski na wschodniej Ukrainie 22 maja. Nowe raporty potwierdziły, że 19 maja wojska rosyjskie odbiły wcześniej Rubiżne w północnym obwodzie charkowskim. Siły rosyjskie prawdopodobnie przeznaczą dodatkowe posiłki, aby utrzymać swoje pozycje na zachodnim brzegu Dońca Siewierskiego Rzeka w północnym Charkowie – zamiast wycofywać się przez rzekę, aby wykorzystać ją jako pozycję obronną – aby zapobiec dalszym natarciom Ukraińców na północ lub wschód, które mogłyby zagrozić rosyjskim liniom komunikacyjnym do osi Izyum – czytamy w raporcie ISW.

– Źródła ukraińskie dodatkowo potwierdziły poprzednie rosyjskie postępy wokół Popasnej, a siły rosyjskie prawdopodobnie dążą do otwarcia nowej linii natarcia na północ od Popasnej, aby zakończyć okrążenie Siewierodoniecka, jednocześnie kierując się na zachód w kierunku Bachmutu, chociaż siły rosyjskie prawdopodobnie nie będą w stanie w pełni zasób obie linie zaawansowania jednocześnie – tłumaczą eksperci.

#Russia made only minimal gains in eastern #Ukraine on May 22. Russian forces are likely preparing to resume offensives on the southern axis.



Click here to read the latest report from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/bCQJey7teR pic.twitter.com/x6ZqAhuxK1 — ISW (@TheStudyofWar) May 22, 2022

Cała analiza dostępna jest W TYM MIEJSCU.