Dmitrij Miedwiediew nie przestaje zaskakiwać. Gdy Ukraińcy prowadzą spektakularny atak w obwodzie charkowskim, a Rosjanie uciekają z pola bitwy, były rosyjski prezydent postanowił zakpić ze słów Wołodymyra Zełenskiego.

Od kilku dni wojska ukraińskie prowadzą niezwykle skuteczną ofensywę w rejonie Charkowa. W niektórych miejscach dotarli już nawet do granicy państwowej. Uderzenie idzie bardzo łatwo, bo rosyjskie linie obrony poszły w rozsypkę, a żołnierze rozpoczęli paniczną ucieczkę.

Tymczasem Dmitrij Miedwiediew nie najwyraźniej nie zamierza zmieniać swojej bardzo agresywnej retoryki. Od początku wojny na Ukrainie były prezydent Rosji niejednokrotnie wyśmiewał europejskich przywódców, groził atakami nuklearnymi, a nawet publikował mapy rozbioru Ukrainy.

Tym razem postanowił zakpić z Zełenskiego. „Zełenski powiedział, ze nie będzie rozmawiał z tymi, którzy stawiają ultimatum. Obecne 'ultimatum’ to dziecinna rozgrzewka przed wyzwaniami przyszłości” – napisał Miedwiediew.

„I on (Zełenski – red.) je zna: To całkowita kapitulacja reżimu kijowskiego na rosyjskich warunkach” – dodał. Nie zbił go z tropu fakt, że rosyjskie wojska opuszczają nawet niektóre tereny okupowane przez nich od 2014 r.

