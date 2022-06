Firma Maxar Technologies pokazała zdjęcia opuszczonej przez Rosjan Wyspy Węży. Już na początku rosyjskiej agresji stała się ona symbolem odwagi ukraińskich żołnierzy, którzy stawiają czoła najeźdźcy.

Zachowanie ukraińskiej załogi na Wyspie Węży już przeszło do historii. Wojskowi stali się jednym z symboli oporu Ukraińców, którzy od ponad czterech miesięcy stawiają opór najeźdźcy. Obecnie wojna koncentruje się na wschodzie kraju, gdzie Rosja wprawdzie osiąga niewielkie postępy, ale wciąż nie są one na tyle duże, by doprowadzić do przełomu.

Od dłuższego czasu Rosjanie okupowali terytorium Wyspy Węży. Jednocześnie miejsce to było intensywnie atakowane przez ukraińskie siły, w okolicach wyspy dochodziło też do licznych zatopień lub poważnych uszkodzeń rosyjskich jednostek. Ostatecznie Rosjanie zdecydowali się na opuszczenie tego miejsca.

Firma Maxar Technologies pokazała zdjęcia satelitarne ukazujące, jak Wyspa Węży wygląda po ucieczce rosyjskich najeźdźców. „Dzisiejsze zdjęcia pokazują dym z pojazdów i budynków płonących w kilku miejscach w północnej części wyspy” – czytamy.

Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки острова Зміїний після втечі російських окупантів.



"На сьогоднішніх знімках видно дим від транспортних засобів/будівель, що палають, у кількох місцях у північній частині острова", – йдеться в повідомленні компанії у Twitter. pic.twitter.com/UE7lurINd7 — Ukrinform (@UKRINFORM) June 30, 2022

Źr.: Twitter/Ukrinform