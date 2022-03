Andriej Zubow, rosyjski politolog i opozycjonista, udzielił wywiadu serwisowi Wirtualna Polska. Tematem rozmowy była rzecz jasna wojna w Ukrainie.

To kolejny dzień krwawej wojny w Ukrainie. Rosjanie najechali naszego wschodniego sąsiada i cały czas próbują przełamać stawiany przez Ukraińców opór. Póki co inwazja nie idzie po myśli Władimira Putina, co potwierdzają również eksperci. – Rosjanie przegrali tę wojnę. Tymi siłami nie są już w stanie zrealizować głównego celu – powiedział w rozmowie z serwisem gazeta.pl analityk wojskowy Jarosław Wolski.

Głos ws. wydarzeń w Ukrainie zabrał też rosyjski politolog i opozycjonista Andriej Zubow. On, podobnie jak Wolski, uważa, że Rosja, a w zasadzie Władimir Putin, z wojny nie wyjdzie zwycięsko. – Rozpętując wojnę, liczył, że siłą podporządkuje Ukrainę. Nie wiadomo, jak ta historia potoczy się dalej, ale jasne jest jedno: Rosja nie wyjdzie z niej zwycięsko – powiedział Rosjanin.

Zubow uważa również, że Putin chciał przekształcić Ukrainę w drugą Białoruś, czyli marionetkowe państwo, na którego działania Rosja ma niebagatelny wpływ. – Sądzę, że celem Putina było przekształcić Ukrainę w drugą Białoruś, czyli pozornie niezależne państwo, a następnie stworzyć coś w rodzaju Związku Radzieckiego. Putin nie rozumie, że paradoksalnie właśnie jego imperialistyczne zapędy doprowadziły do tego, że Ukraina przyśpieszyła kroku w kierunku Zachodu. Im mocniej naciskał, tym bardziej Kijów chciał do Unii Europejskiej i NATO – powiedział Zubow w rozmowie z Wirtualną Polską.

Rosjanin przyznaje także, iż obecny system, który funkcjonuje w Rosji jest bardziej faszystowski niż radziecki. – Faktycznie w tej chwili system polityczny w Rosji znacznie bardziej przypomina faszystowski, aniżeli radziecki. Kiedy mówię o tym, mam na myśli naukową definicję pojęcia faszyzmu, a nie polityczną, jakiej używa Kreml – oświadczył. Cała rozmowa TUTAJ.