Szefowa anglojęzycznego oddziału rosyjskiej sieci telewizyjnej RT, Margarita Simonian przedstawiła szokującą perspektywę zakończenia konfliktu na Ukrainie. Rosyjska dziennikarka stwierdziła, że jeśli Rosja nie wygra, to „skończy się to źle dla całej ludzkości”.

„Wszyscy wierzą, że przegramy, a Zachód wygra. Nie rozumieją, że to niemożliwe. To po prostu niemożliwe, to się nigdy nie zdarzy” – mówiła rosyjska dziennikarka. Portal DoRzeczy przypomina, że Simonian jest jedną z czołowych propagandystek Kremla, która od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę ostro krytykowała Zachód oraz ukraińską armię.

„Albo wygramy albo skończy się to źle dla całej ludzkości, nie ma innego wyjścia” – podkreśliła rosyjska dziennikarka. Jej słowa powszechnie odebrano jako groźbę użycia broni nuklearnej w przypadku klęski militarnej Rosji.

Rosyjska dziennikarka odniosła się również do sankcji nakładanych przez Zachód na Rosję. „Kiedy ludzie pytają, jak długo to potrwa, jeśli chodzi o naszą alienację, konfrontację z Zachodem, widzę tylko jedną wersję wydarzeń: ludzie, to jest na zawsze. Przyzwyczajajcie się do tego nowego życia” – mówiła.

„Bez względu na to, co się stanie lub jak się zachowamy, konfrontacja z nimi będzie trwała do końca naszego życia” – dodała Simonian.

