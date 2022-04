Mariupol to miasto, które broni się od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z doniesień brytyjskiego ministerstwa obrony wynika, że Rosjanie znów musieli skierować do ataku na miasto dodatkowe siły, co powoduje opóźnienie ofensywy w innych regionach.

Mariupol broni się niemal od momentu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Miasto jest dla Rosjan kluczowe, ponieważ jego zdobycie dałoby armii panowanie nad korytarzem lądowym na Krym. Siły ukraińskie wciąż się nie poddają, co skutkuje opóźnieniem rosyjskiej ofensywy na innych kierunkach.

Jak poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony, Rosjanie po raz kolejny musieli skierować w kierunku Mariupola dodatkowe siły. „Rosyjscy dowódcy będą zaniepokojeni czasem, jaki zajmuje zajęcie Mariupola. Zorganizowany opór ukraiński wystawił na ciężką próbę siły rosyjskie i wymusił przekierowanie ludzi i materiałów, co spowolniło postępy Rosji w innych miejscach” – czytamy w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Brytyjczycy podają jednocześnie, że walki powodują ogromne zniszczenia w Mariupolu.

Źr.: Onet