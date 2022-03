Rosyjski polityk Leonid Gozman opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym zwrócił się do deputowanych z Federalnego Zgromadzenia Federacji Rosyjskiej. Zaapelował do nich, by w trybie przewidzianym w konstytucji rozpoczęli proces dymisji prezydenta Władimira Putina.

Leonid Gozman to jeden z liderów partii Sojusz Sił Prawicowych. W przeszłości wielokrotnie potępiał działania Władimira Putina, między innymi po aneksji Krymu w 2014 roku. W 2018 roku wysłał do rosyjskiego przywódcy list otwarty, w którym skrytykował jego działalność i wezwał do oddania władzy.

Tym razem polityk zwrócił się do deputowanych z Federalnego Zgromadzenia Federacji Rosyjskiej. Zaapelował do nich, by odsunąć Władimira Putina od władzy nie poprzez rewolucje, ale poprzez zapisy w rosyjskiej konstytucji. „Domagam się, aby deputowani Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej rozpoczęli proces dymisji prezydenta Putina w trybie przewidzianym w konstytucji” – napisał.

Leonid Gozman nie ma złudzeń i wie, że jego apel nie przyniesie rezultatu. Tłumaczy jednak, że jest to jego obowiązek. „Nie zrobią tego, choć to ich obowiązek. A moim obowiązkiem jest się tego domagać” – dodał.

Żr.: o2