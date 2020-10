„Różaniec do granic” był wielką akcją modlitewną w Polsce, która miała miejsce 7 października 2017 roku w uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Organizatorzy tamtej akcji występują z nową inicjatywą, która ma być odpowiedzią na trudną sytuację społeczną w kraju. Akcja zyskała aprobatę Kościoła.

Do udziału w akcji namawia w sieci Maciej Bodasiński, jeden ze współorganizatorów inicjatywy. „Różaniec Do Granic Nieba” jest narzędziem danym przez Pana Boga nam na ten moment, na te czasy. Jeśli wszyscy chwycimy różańce do dłoni i będziemy się głęboko modlić, to możemy zmienić bieg historii. Możemy zmienić wszystko przez modlitwę i pokutę za grzechy” – mówił.

Czytaj także: „Różaniec do granic” zainspirował cały świat. W tych krajach zorganizowano podobne wydarzenie!

Organizatorzy zachęcają do specjalnej modlitwy od 1 do 8 listopada. „Wszystkich zapraszamy do udziału w akcji „Różaniec Do Granic Nieba”. Proszę przekazujcie to wezwanie, gdzie tylko możecie, wyświetlajcie na murach domów, na portalach społecznościowych, wysyłajcie e-mailem. Tak, żeby w krótkim czasie miliony ludzi dowiedziało się o tym, że mobilizujemy się do modlitwy” – apeluje Bodasiński w nagraniu opublikowanym w sieci.

Ze szczegółami akcji można zapoznać się TUTAJ.

Różaniec do granic

Przypomnijmy, 7 października 2017 r. odbyła się wielka akcja modlitewna. Okazała się ona ogromnym sukcesem, bo wzięło w niej udział około 2 milionów Polaków. Uroczystości były szeroko zakrojone, bo odbywały się aż w 350 kościołach stacyjnych na terenie 22 diecezji w naszym kraju.

Okazuje się, że jednym z jej skutków była organizacja podobnych wydarzeń w innych krajach świata. Mówił o tym Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, jeden z organizatorów modlitwy. „Różaniec do granic” stał się „różańcem bez granic”, ponieważ katolicy z różnych krajów, nie tylko w Europie, wzięli przykład z Polski i zorganizowali własną wersję tego wydarzenia” – powiedział.

Czytaj także: Ten sondaż nie spodoba się władzy i feministkom. Polacy wypowiedzieli się ws. aborcji

Czytaj także: Dramatyczne dane z Ministerstwa Zdrowia. Kolejny rekord zakażeń, prawie 300 zgonów

Źr. rozaniecdogranic.pl; wmeritum.pl