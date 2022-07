Policjanci z Łodzi zatrzymali 43-latka oraz jego 45-letniego kolegę podejrzanych o rozbój na podopiecznym DPS. Mężczyźni poruszając się na wózkach najpierw zabrali pokrzywdzonemu portfel, a następnie upili się alkoholem zakupionym za skradzione pieniądze.

W sobotę po godzinie 20:00 funkcjonariusze z V komisariatu, Komendy Miejskiej Policji w Łodzi otrzymali zgłoszenie dotyczące rozboju. Z relacji zawiadamiającej – pracownika Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, wynikało że dwóch podopiecznych zaatakowało a następnie okradło znajdującego się nieopodal ich pokoju innego mieszkańca placówki.

Sprawcy, którzy poruszali się na wózkach inwalidzkich przyjechali do 85-letniego mężczyzny i żądali pieniędzy. Słysząc odmowę ze strony pokrzywdzonego zaatakowali. Jeden ze sprawców użył siły przytrzymując mu ręce, a drugi zabrał portfel w którym znajdowało się 700 złotych.

Podejrzanym nie przeszkadzał fakt, że wszyscy byli znającymi się podopiecznymi DPS. Całe zajście widział współlokator pokrzywdzonego. Natychmiast na miejsce wezwana została policja. Po chwili jeden z nich był w rękach stróżów prawa. Drugi zdążył opuścić teren placówki, lecz nie uniknął odpowiedzialności. Mundurowi po jego powrocie poinformowali go o zatrzymaniu w związku z dokonanym rozbojem.

Podejrzani zdążyli wydać pieniądze na alkohol i spożyć go przed przyjazdem mundurowych. Policjanci podczas prowadzonych czynności odzyskali pieniądze w kwocie 330 złotych. 45 i 43-latek usłyszeli już prokuratorskie zarzuty rozboju. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Łódź