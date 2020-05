Termin majowych wyborów prezydenckich to powód do tarć w Zjednoczonej Prawicy, ale także wśród polityków Porozumienia. Dzisiaj podczas konferencji prasowej kilku polityków tego ugrupowania, że poinformowało, że popiera majowy termin wyborów forsowany przez liderów PiS. Na razie nie wiadomo, czy to już otwarty rozłam.

W konferencji prasowej wzięli udział politycy pełniący ważne funkcje w Porozumieniu. Pojawił się tam m.in. wiceprezes zarządu krajowego Porozumienia Arkadiusz Urban, a także poseł Włodzimierz Tomaszewski oraz Jacek Szczot. Tłumaczyli, że skoro pomysł Jarosława Gowina o zmianie konstytucji nie znalazł poparcia opozycji, to konieczne jest przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych.

„Jesteśmy tutaj po to, żeby wskazać, że dla nas najważniejsze jest to, by trwała Zjednoczona Prawica. Dlatego zwracamy się do posłów, zwłaszcza posłów Porozumienia, ale także wszystkich posłów, by zdecydowali o przyjęciu ustawy, która pozwalać będzie na powszechne głosowanie korespondencyjne w maju – niezależnie, który to będzie termin maja, ale żeby to głosowanie było w maju” – mówił Tomaszewski.

#TVPInfo | Włodzimierz #Tomaszewski, @Porozumienie__: Tryb korespondencyjny zachęci do wzięcia udziału w wyborach. Trzeba je przeprowadzić jak najszybciej. pic.twitter.com/ZHGMaFdWxy — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) May 5, 2020

„Nie ma żadnej racjonalnej i formalnej podstawy do tego, żeby Porozumienie wyszło ze Zjednoczonej Prawicy. Wprost przeciwnie, powinno w tej Zjednoczonej Prawicy tkwić i zająć się rozstrzyganiem problemów gospodarczych i tych dotyczących samorządu” – dodał.

Poseł dodał, że skoro opozycja odrzuciła projekt Gowina, to wybory prezydenckie muszą być przeprowadzone w sposób najbardziej bezpieczny, czyli korespondencyjnie. „Ten termin jest dzisiaj terminem majowym. Nawołujemy wszystkich posłów, żeby głosowali za stabilizacją w państwie” – mówił z kolei Jacek Szczot, który nie jest posłem Porozumienia.

Jednak rzeczniczka partii odcięła się od wystąpienia polityków. „Stanowisko zaprezentowane przez posła Włodzimierza Tomaszewskiego jest jego indywidualna opinią. Stanowisko partii Porozumienie reprezentuje jej Prezes Jarosław Gowin” – poinformowała Magdalena Sroka na Twitterze.

Stanowisko zaprezentowane przez posła Włodzimierza Tomaszewskiego jest jego indywidualna opinią. Stanowisko partii Porozumienie reprezentuje jej Prezes Jarosław Gowin @Porozumienie__ @Jaroslaw_Gowin — Magdalena Sroka (@MagdalenaSroka) May 5, 2020

