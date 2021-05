Od soboty do 14 maja br. więcej osób będzie mogło podróżować środkami transportu zbiorowego; po 15 maja limit ten jeszcze wzrośnie – wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Od 15 maja mogą być otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych. Kasyna nadal zamknięte.

Nowe zasady w podróżowaniu transportem publicznym określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które w życie ma wejść w sobotę, 8 maja br.

Zgodnie z nim w całym kraju środkami transportu zbiorowego jak np. autobusami, tramwajami będzie mogła podróżować większa liczba osób, ale nadal z ograniczeniami.

Do 14 maja br. transport publiczny będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 30 proc. miejsc siedzących niezajętych (obecnie to co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych).

Od 15 maja 2021 r. do 5 czerwca br. dany środek transportu publicznego będzie mógł przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100 proc. liczby miejsc siedzących albo 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, przy jednoczesnym pozostawieniu w pojeździe co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych.

Od soboty, 8 maja, do 5 czerwca br. działalność będą mogły wznowić hotele – z wyjątkiem strefy restauracyjnej i welness&spa. W hotelach będzie obowiązywał jednak limit gości – max. 50 proc. zajętych pokoi.

„Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej” – dodano w rozporządzeniu.

Zgodnie z rozporządzeniem, do 14 maja br. restauracje hotelowe pozostają zamknięte, posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi, ale wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

Także do 14 maja, lokale gastronomiczne będą mogły sprzedawać posiłki tylko na wynos.

Od 15 maja rozporządzenie wprowadza zmianę dla gastronomi. Od tego dnia do 28 maja będą mogły zostać otwarte ogródki w restauracjach i innych stałych placówkach gastronomicznych.

„Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów (…) działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (…) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (…) jest dopuszczalne w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw” – napisano w rozporządzeniu.

Tego typu miejsca będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – z zachowaniem bezpiecznej odległości między stolikami, a także limitu osób na stolik.

Z kolei od 29 maja do 5 czerwca działalność będą mogły wznowić restauracje.

„Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów (…) działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (…) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (…) jest dopuszczalne: w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw; w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych” – czytamy w rozporządzeniu.

Lokale gastronomiczne będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym – maksymalnie 50 proc. obłożenia lokalu, a także zachowana bezpieczna odległość między stolikami i limit osób na stolik.

Zgodnie z rozporządzeniem do 5 czerwca 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie urządzania gier hazardowych na automatach oraz kasyn, z wyłączeniem kasyna internetowego.

Z kolei do 28 maja 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów; dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich.

Do 5 czerwca targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

Z rozporządzenia wynika, że do 5 czerwca tego roku w obiekcie handlowym lub usługowym, na stacji paliw płynnych, w miejscu prowadzenia sprzedaży na targowisku należy nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Dodano, że na terenie obiektów handlowych obsługa ma, w godzinach ich otwarcia, co najmniej raz na godzinę zdezynfekować stanowiska kasowe, obsługi lub dystrybutor na stacji paliw płynnych.

Ponadto, także do 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym. Maski trzeba też nosić w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach). (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ amac/