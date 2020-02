W ostatnim czasie brytyjska rodzina królewska musi zmagać się z wieloma skandalami. Kolejny „zapewnił” królowej Peter Phillips, jej najstarszy wnuk. Jak informuje „The Sun”, jego małżonka planuje separację.

Odsunięcie się księcia Harry’ego i Meghan Markle od brytyjskiej rodziny królewskiej to prawdziwy wstrząs nie tylko w Wielkiej Brytanii. Czy pociągnie za sobą kolejne? Skandali w otoczeniu królowej Elżbiety II nie brakuje, ostatnio prawo jazdy straciła Zara Tindall a skandale wciąż ciągnął się za księciem Andrzejem.

Wygląda na to, że to nie koniec problemów. Wszystko za sprawą Petera Phillipsa, najstarszego wnuka królowej Elżbiety, oraz jego żony Autumn Phillips. Para małżeństwem jest od 12 lat, ma dwie córki, z których starsza była pierwszą prawnuczką królowej. O parze nie jest w mediach zbyt głośno, ale teraz może się to zmienić.

Jak informuje brytyjski „The Sun”, Autumn oznajmiła księżniczce Annie, swojej teściowej, że chce separacji. Miało ją do tego ośmielić zachowanie Harry’ego i Meghan, którzy postanowili żyć po swojemu, bez ograniczeń brytyjskiego dworu. Okazuje się, że decyzja miała zaskoczyć samego Petera Phillipsa, który nie wiedział o planach małżonki. Z kolei królowa Elżbieta II ma być całą sprawą mocno oburzona.

Źr.: The Sun