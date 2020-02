Gdy widzę jak w TVP któryś z pracowników stacji (no bo kto?) czyta post Kingi Rusin drwiąco modulowanym głosem – to już nie mam pretensji do posłanki Lichockiej o środkowy palec. Teraz wiem, że te 2 mld będą spożytkowane właściwie. Chłop udający babę? Warte każdych pieniędzy! 🤦🏻‍♀️