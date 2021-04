Fatalnie dla uczestnika programu „Hotel Paradise” zakończył się udział w show. Po operacji jego stan zdrowia wciąż nie jest dobry, Sebastian potrzebuje rehabilitacji. Inna uczestniczka show, Basia, uruchomiła zbiórkę pieniędzy na jego leczenie.

Do całej sytuacji doszło w jednym z odcinków „Hotelu Paradise”. Jeden z uczestników, Sebastian, wraz z kolegami bawił się w pobliżu basenu. W pewnym momencie naciągnął na siebie szerokie spodnie, które go unieruchomiły. Jeden z jego kolegów, Dawid, w pewnym momencie postanowił go podnieść. Przeliczył się jednak i sprawił, że nie mogący zamortyzować upadku Sebastian uderzył całą siłą o posadzkę.

Uczestnik na chwilę stracił przytomność, na planie musiały pojawić się służby ratunkowe. 23-latek został wysłany na rentgen i wkrótce okazało się, że przygoda w programie musi się dla niego zakończyć. Sebastian musiał bowiem wrócić do Polski i kontynuować leczenie na miejscu.

Poważny wypadek na planie „Hotelu Paradise”

Jak się okazało, wypadek był znacznie poważniejszy, niż początkowo sądzono. Uczestnik „Hotelu Paradise” musiał przejść operację i od kilku tygodni ma rehabilitację. Sytuacja wciąż jednak nie wygląda dobrze. „Jeśli chodzi o zdrowie, to jest źle. Bark jeszcze będzie dochodził do siebie przez jakieś pół roku. Od trzech tygodni mam rehabilitację. Na razie rokowania są bardzo słabe, bo to trzeba jeszcze rozruszać” – powiedział w nagraniu zamieszczonym jakiś czas temu na profilu programu na Instagramie. „Operacja wydawała się na początku bardzo delikatna, a wyszło tak, że trwała ponad trzy godziny. (…) Lekarz musiał mi obciąć centymetr obojczyka” – dodał.

Teraz inna uczestniczka show, Basia Pędlowska, założyła zbiórkę na leczenie Sebastiana. Poinformowała, że jego sytuacja jest bardzo słaba. „Kochani, robię zbiórkę dla mojego kumpla, który niestety przez niefortunny wypadek w programie stracił swoje zdrowie, prace, pasję oraz możliwość dalszego rozwoju. Jest to młody mężczyzna, który ma całe życie przed sobą i wiele dobrego może jeszcze zrobić na tym świecie” – napisała.

