Borys Budka gościł na antenie Polsat News, gdzie rozmawiał o bieżącej sytuacji politycznej. W pewnym momencie prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski nawiązał do niedawnych wypowiedzi Andrzeja Olechowskiego, jednego z założycieli Platformy Obywatelskiej.

Rymanowski nawiązał w ten sposób do głośnego wywiadu, jakiego niedawno „Wprostowi” udzielił Andrzej Olechowski. Jeden z głównych założycieli PO ostro krytykował tę partię w jej obecnej kondycji. „Gdy PiS przegra, wdepniemy w nieprzygotowaną PO. To się rzuca w oczy i do tego nie można dopuścić” – mówił Olechowski.

Były polityk usłyszał też pytanie o młodsze pokolenie posłów PO. Również co do nich Olechowski nie kryje swej krytycznej oceny. „Co do tych młodych wilków z PO byłbym ostrożny. Niech pokażą zęby.” – powiedział Olechowski w tej samej rozmowie.

Rymanowski dociska Budkę

Temat pojawił się w kontekście planowanych obchodów 20-lecia powstania PO. „Czy na 20-lecie PO, na ten jubileusz, zaprosi pan Andrzeja Olechowskiego, jednego z trzech tenorów?” – pytał Rymanowski. „Oczywiście, chociaż nie przewidujemy jakiejś wielkiej fety, jest sytuacja covidowa (…) Mam nadzieję, że późną wiosną uda nam się spotkać z ojcami założycielami Platformy” – odparł Budka.

„I zaprosi pan ojca założyciela (Olechowskiego), mimo że ostatnio w tygodniku „Wprost” przejechał się po Platformie i panu, przepraszam za wyrażenie, jak po burej suce?” – pytał dalej Rymanowski.

Rymanowski: zaprosi pan ojca założyciela, mimo że ostatnio przejechał się po PO i panu jak po burej suce? pic.twitter.com/5S2CYMkTvx — Edyta Kazikowska (@KazikowskaEdyta) January 5, 2021

„Jak widać, niestety pan Andrzej bardzo odszedł od tej polityki. Ja cenię każdego z byłych liderów PO, co więcej jestem człowiekiem pokornym, więc dużo bardziej wsłucham się w głos, który mnie za coś gani, niż w ten, który mnie chwali” – tłumaczył Budka.

Lider PO dodał, że od dłuższego czasu stara się spotkać z Olechowskim. Chciałby odbyć z nim – jak się wyraził – „spotkanie robocze”. „Ja cenię sobie rozmowę i każdy kto ma głos krytyczny, ale chce coś poprawić, jest mile widziany w Platformie” – stwierdził Budka.

Źr. Polsat News; dorzeczy.pl; twitter; wmeritum.pl