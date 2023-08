Tajemniczy i nieco przerażający symbol pojawił się na jednym z tatrzańskich szlaków. Co dokładnie oznacza i czy należy zwracać na niego uwagę?

Rysa Zaruskiego to potężna, chodząca do Dolinki Koziej skośna rysa w północnych ścianach masywu Koziego Wierchu. Swoją nazwę zawdzięcza generałowi Mateuszowi Zaruskiemu, który przed 1915 roku jako pierwszy wszedł nią na Kozi Mur. To właśnie tam niedawno pojawił się tajemniczy, ale i przerażający zarazem symbol.

Opisuje to facebookowym profil o nazwie „Aktualne warunki w Tatrach”. – Idąc do góry czarnym szlakiem na Żleb Kulczyńskiego nagle należy skręcić w lewo. RYSA ZARUSKIEGO jest oznaczona trupią czachą, żeby się w nią nie zapchać. Być może takie zapchanie się było przyczyną dzisiejszej interwencji TOPR – napisano na profilu 15 sierpnia przytaczając również informację TOPR o ewakuacji turysty z tego miejsca.

Rysa Zaruskiego. „Trupia czacha” na szlaku

We wspomnianym wpisie jest mowa o „zapchaniu” szlaku. Co to oznacza? Chodzi po prostu o sytuację, gdy w danym miejscu liczba turystów jest tak duża, że utrudnia to dalszą wędrówkę. Jest to jednocześnie bardzo niebezpieczne, szczególnie kiedy ścieżki są wąskie.

Być może właśnie z tego powodu, w obawie przed zapchaniem szlaku, na jednej ze skał pojawił się ten symbol. Rysa Zaruskiego jest bowiem bardzo trudna do pokonania.

Dość wspomnieć, że nierzadko śnieg w tym miejscu zalega przez cały rok, co znacząco utrudnia przeprawę. To miejsce uznawane jest również za najtrudniejsze do pokonania na całym czarnym szlaku z dna Dolinki Koziej do połączenia z czerwonym szlakiem Orlej Perci. W przeszłości doszło tam zresztą do śmiertelnego wypadku.

