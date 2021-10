Rząd za pośrednictwem rzecznika Piotra Mullera zareagował na karę nałożoną na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzją TSUE Polska będzie musiała płacić aż 1 mln euro za każdy dzień opóźnienia przy wstrzymaniu przepisów o Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, w środę TSUE opublikował specjalny komunikat o nałożeniu kary na Polskę. „Polska, z uwagi na to, że nie zawiesiła stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 000 000 EUR dziennie” – czytamy.

Poszanowanie środków tymczasowych, zarządzonych w dniu 14 lipca 2021 r., jest konieczne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody dla porządku prawnego Unii oraz wartości, na których opiera się Unia. W szczególności wartości państwa prawnego” – dodano w komunikacie TSUE cytowanym m.in. przez RMF FM.

Polski rząd zareagował na razie za pośrednictwem rzecznika Piotra Mullera. Polityk opublikował w mediach społecznościowych komentarz prezentujący stanowisko władz w tej sprawie. Na obszerniejszy komentarz ze stron premiera Morawieckiego zapewne będziemy musieli poczekać.

„Unia Europejska to wspólnota suwerennych państw, w której obowiązują jasne reguły. Wynika z nich jasny podział kompetencji pomiędzy UE a kraje członkowskie. Kwestia regulowania organizacji wymiaru sprawiedliwości jest wyłączną kompetencją państw członkowskich” – pisze Muller na Twitterze.

„Polski rząd publicznie mówił o konieczność dokonania zmian w tym obszarze, które zapewnią jego efektywne funkcjonowanie. Droga kar i szantażu wobec naszego kraju to nie jest właściwa droga. To nie jest model,w którym powinna funkcjonować Unia Europejska – unia suwerennych państw” – dodał w kolejnym wpisie.

Źr. twitter; wmeritum.pl