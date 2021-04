Rodzina 500+ to jeden ze sztandarowych programów socjalnych Prawa i Sprawiedliwości. Temat podwyższenia świadczeń regularnie powraca wraz z rosnącymi cenami. Na antenie Polsat News głos w tej sprawie zabrał minister finansów Tadeusz Kościński.

„Polskę stać na programy socjalne. To poważne wydatki, ale te pieniądze wrócą na rynek” – mówił na antenie Polsat News minister finansów Tadeusz Kościński. Odniósł się w ten sposób między innymi do funkcjonowania takich programów, jak 500+ czy 13. i 14. emerytura. Zdaniem ministra, nawet w kontekście pandemii nie powinno się mówić o ich likwidacji. „Ważne, byśmy nie obniżali liczby pieniędzy, które trafiają do konsumentów. Jeśli będą kupować, sklepy będą miały obroty, zapłacą więc podatki” – powiedział.

W rozmowie pojawił się między innymi temat nowelizacji programu Rodzina 500+. O podniesieniu świadczeń w związku z inflacją mówi się dość często. Minister był pytany, czy zgodziłby się na podniesienie świadczenia do 700 złotych. „Na 700+ pieniądze by się znalazły, ale zawsze kosztem czegoś. Tak długo, jak nie podniesiemy podatków, a nie mamy takich planów, trzeba byłoby komuś zabrać, aby innemu dać” – stwierdził. „To nie są kwoty, które zrujnują budżet, ale utrudnią działanie w innych celach” – dodał.

Jednocześnie Tadeusz Kościński stwierdził, że poparłby premiera Mateusza Morawieckiego, gdyby ten chciał zwiększyć świadczenia do 700 złotych miesięcznie. „Zrobiłbym wszystko, co mogę, aby spełnić taką prośbę” – powiedział.

Czytaj także: Sondaż. Liderem PiS. W Sejmie aż sześć partii

Źr.: Polsat News