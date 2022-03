Były premier Rosji Michaił Kasjanow w rozmowie z brytyjską stacją LBC ocenił, że Władimir Putin utrzyma władzę na Kremlu jeszcze przez maksymalnie dwa lata. Jego zdaniem rosyjski przywódca ma być mocno zaskoczony reakcją NATO w obliczu wojny na Ukrainie.

Michaił Kasjanow był premierem Rosji w latach 2000-2004. W lutym 2004 roku wraz z całym gabinetem został odwołany przez Władimira Putina i zaangażował się w działalność rosyjskiej opozycji. Teraz w rozmowie z brytyjską stacją LBC ocenił, że Putina mocno zaskoczyła reakcja NATO na rosyjską agresję na Ukrainę. Prezydent Rosji miał sądzić, że Zachód zareaguje w podobny sposób, jak na aneksję Krymu w 2014 roku.

Zdaniem byłego rosyjskiego premiera, NATO powinno jeszcze bardziej zaangażować się w wojnę poprzez zamknięcie przestrzeni powietrznej. Kasjanow uważa, że Putin jest wściekły za niepowodzenia, tym bardziej, że w dłuższej perspektywie prawdopodobnie będzie musiał mierzyć się z gniewem rosyjskiego narodu. „Nie w krótkim czasie, ale na dłuższą metę tak. Zobaczą rzeczywiste przyczyny i rzeczywiste źródła problemów, które mają. To będą dziesięciolecia płacenia za to, co Putin zrobił dla kraju” – mówił.

Michaił Kasjanow wprost stwierdził, że Władimir Putin utrzyma władzę na Kremlu jeszcze przez maksymalnie dwa lata.

Żr.: Onet