Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak, odniósł się w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski do ostatnich wypowiedzi o. Adama Szustaka. Dominikanin w rozmowie z Karolem Paciorkiem na kanale „Imponderabilia” ostro wypowiedział się pod adresem abp Gądeckiego i Episkopatu.

Nie milkną echa wywiadu, jaki o. Adam Szustak udzielił Karolowi Paciorkowi na kanale „Imponderabilia” na YouTube. Rozmowa dotyczyła wielu głośnych tematów, w tym aborcji, Strajku Kobiet czy stosunku Kościoła do homoseksualistów. Ze strony dominikanina padły oskarżenia pod adresem Episkopatu. O. Szustak został przez abp Gądeckiego zaproszony na rozmowę w tej kwestii.

W programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, bardzo stanowczo do wypowiedzi o. Szustaka odniósł się ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP. „Proszę mi wybaczyć, ale słowa wypowiedziane przez o. Szustaka są tak oczywiste, że nawet trudno je komentować, od strony pewnej kultury osobistej, już nie wspomnę o szacunku do instytucji, jaką jest Kościół. Nie wspominając o stosunku do konkretnych osób” – powiedział.

Zdaniem ks. Gęsiaka, o. Szustak potraktował przewodniczącego KEP „jak kolegę”. „Wypada się zwracać do kogoś zgodnie z jego funkcją, o. Szustak potraktował abp Gądeckiego trochę jak kolegę” – stwierdził.

Rzecznik Episkopatu zwrócił uwagę, że obie strony zupełnie inaczej podeszły do tematu. Zaznaczył, że zaproszenie o. Szustaka nie jest „wezwaniem na dywanik”. „Proszę zwrócić uwagę na to, że odpowiedź jest zupełnie inna. Odpowiedź jest zaproszeniem do rozmowy o Kościele, ponieważ tam zostały postawione dosyć mocne zarzuty wobec Episkopatu, wobec ks. abp Gądeckiego, wobec Kościoła w Polsce, wypowiedziane językiem powiedzmy dość mało parlamentarnym. To są takie rzeczy, które budzą oburzenie, albo co najmniej duże zdziwienie” – powiedział.

Źr.: WP