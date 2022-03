Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, skomentował brak aktywności medialnej szefa rosyjskiego MON, Siergieja Szojgu. Jeden z czołowych rosyjskich decydentów od pewnego czasu nie pojawia się publicznie.

Szojgu nie był publicznie widziany od 11 marca, kiedy pojawił się w rosyjskiej telewizji. Tego dnia wyemitowano m.in. materiał, na którym Szojgu odwiedza Centralny Wojskowy Szpital Kliniczny i wręcza odznaczenia państwowe żołnierzom, którzy biorą udział w inwazji na Ukrainie.

Rosyjscy dziennikarze przekonują, że do 11 marca Szojgu regularnie pojawiał się w wiadomościach, niemal codziennie. Otoczenie informuje nieoficjalnie, że Szojgu ma poważniejsze problemy ze zdrowiem. Prawdopodobnie chodzi o serce. Więcej TUTAJ.

Medialnych spekulacji dotyczących tego, co obecnie dzieje się z Siergiejem Szojgu było tak wiele, że odniósł się do niech rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina wyjaśnił, skąd bierze się medialna absencja szefa rosyjskiego MON.

Zdaniem Pieskowa szef rosyjskiego resortu obrony nie pojawia się w środkach masowego przekazu, ponieważ trwająca – jak to określił rzecznik Kremla – „operacja wojskowa” ma nie być „odpowiednim czasem na aktywność medialną”.

Pieskow dodał również, że obecnie Siergiej Szojgu ma „wiele zmartwień”. Powiedział o tym mając na myśli zaangażowanie szefa rosyjskiego MON w wojnę, która toczy się za naszą wschodnią granicą.

Peskov commented on Shoigu’s disappearance



„Defense minister has a lot of a lot of worries. A special military operation is underway. Of course, this is not exactly time for media activity.”



Earlier, #Russian media noted that Shoigu has not appeared in public since March 11. pic.twitter.com/tE7VWyxnui