Dmitrij Pieskow grozi Polsce. Rzecznik Kremla zapowiedział działania odwetowe wobec naszego państwa.

Pieskow wziął udział w konferencji prasowej, w trakcie której odniósł się do przesunięcia infrastruktury wojskowej należącej do Amerykanów bliżej granic Rosji. Rzecznik Kremla i bliski współpracownik Putina ocenia to bardzo negatywnie.

Pieskow przyznał, że „to nic innego jak próba powstrzymania potencjału wojskowego Rosji”. Dodał również, że w konsekwencji prowadzi to do „zastosowania odpowiednich działań w celu zapewnienia parytetu”. Dodał także, iż już przed laty Rosja alarmowała i wyrażała zaniepokojenie planami USA dotyczącymi baz przeciwrakietowych w Europie.

Wypowiedzi Pieskowa są oczywiście związane z faktem, iż otwarto amerykańską bazę przeciwrakietową Aegis Ashore w Redzikowie w województwie pomorskim. Jest to część amerykańskiej tarczy antyrakietowej, która została zaprojektowana przede wszystkim do zwalczania potencjalnych ataków balistycznych ze strony Iranu.

W skład tarczy, oprócz bazy w Redzikowie, wchodzi też baza zlokalizowana w rumuńskim Deveselu, specjalistyczny radar umieszczony z Turcji oraz główne centrum dowodzenia znajdujące się za naszą zachodnią granicą – w Niemczech.

