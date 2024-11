Chciałbym podkreślić, że był to jeden z najbezpieczniejszych marszów w ostatnich latach – ogłosił minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. Szef MSWiA podkreślił, komu zawdzięczają bezpieczeństwo Polacy.

W poniedziałek, 11 listopada, odbył się Marsz Niepodległości. Ulicami Warszawy przeszło dziesiątki, a według organizatorów, nawet setki tysięcy uczestników, którzy celebrowali w ten sposób Święto Niepodległości.

Szef MSWiA o Marszu Niepodległości. Pochwalił policjantów. „Jeden z najbezpieczniejszych marszów”

Liczni komentatorzy podkreślali, że tegoroczny pochód odbył się w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Pod adresem organizatorów padło wiele słów uznania. Jednak nie tylko wobec nich. Swoją perspektywą podzielił się szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

– Chciałbym podkreślić, że był to jeden z najbezpieczniejszych marszów w ostatnich latach – stwierdził minister Siemoniak na antenie TVN24. W tym kontekście podziękował policjantom. – Bardzo dobra praca policji, dobra współpraca z organizatorami tego marszu, to też chciałbym podkreślić, bo też o to chodzi, żeby dać wolność demonstracji, natomiast nie doprowadzić do jakiś burd i zamieszek, więc chciałbym to podkreślić – stwierdził.

– Oczywiście policja robiła swoje i zatrzymywała osoby, które łamały prawo – podsumował.

Przeczytaj również: