Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, zabrał głos ws. liczby zgonów na Covid-19. Dziś z powodu zakażenia i chorób współistniejących zmarło bowiem 75 osób.

Niepokojące doniesienia przekazało dziś Ministerstwo Zdrowia. Okazało się bowiem, że pozytywny wynik na obecność koronawirusa uzyskało ponad 3 tysiące osób. To kolejny rekord zakażeń w naszym kraju.

Niestety, wysoka liczba zakażeń wiąże się również z większą liczbą zgonów. Tych MZ zaraportowało dziś 75. 8 z osób, które straciły życie zmarło tylko z powodu zakażenia Covid-19. Pozostali chorzy mieli choroby współistniejące.

Głos ws. rekordu zakażeń zabrał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, który dziś spotkał się z dziennikarzami. Nie przekazał im dobrych wieści.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o liczbie zgonów. Niepokojące informacje

Andrusiewicz bez ogródek przyznał, że musimy spodziewać się, iż liczba zgonów będzie coraz większa. „Musimy się liczyć z tym, że w najbliższych dniach będziemy mieli do czynienia z dość dużą liczbą zgonów” – powiedział.

„Jak podkreślają eksperci chociażby chorób zakaźnych, pacjent w stanie ciężkim, pacjent trafiający często na respirator, to jest czas w granicach 7 do 10 dni, kiedy niestety może się zdarzyć sytuacja, że sobie nie poradzi. Jeżeli więc w ostatnim czasie raportowaliśmy w okolicach 2 tysięcy przypadków (zakażeń – red.), to musimy się liczyć z tym, że w najbliższych 7-10 dniach będziemy mieli do czynienia z dość dużą liczbą zgonów” – powiedział.