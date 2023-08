Miłosz Motyka, rzecznik PSL, został przyłapany na sali plenarnej Sejmu na niesmacznym zachowaniu. Nagranie trafiło do sieci.

Miłosz Motyka to młody działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłem nie jest, jednak często, ze względu na pełnioną funkcję rzecznika partii, przebywa w Sejmie. Podczas jednej z wizyt w parlamencie Motykę przyłapano na niesmacznym zachowaniu.

Nagranie zarejestrowane na sali plenarnej trafiło do sieci. Opublikował je jeden z internautów w serwisie x.com. Na filmie widać, jak Miłosz Motyka siedzi na galerii nad salą sejmową i przegląda coś w smartfonie.

Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że Miłosz Motyka… długo i namiętnie dłubie w nosie. Czy jest to zachowanie, które przystoi rzecznikowi partii politycznej i to jeszcze na sali sejmowej? To pytanie pozostawiamy Państwu…

Smark z PSL chyba będzie żałował tego spotkania w #strefastarcia

Tylko dla ludzi z mocnymi nerwami 👇 pic.twitter.com/FG1jKwzQtx — Derek Zimmerman (@DarekZimmerman) August 27, 2023

Motyka z pewnością nie wiedział, że był nagrywany. Na jego nieszczęście wideo obejrzało już ponad 30 tysięcy internautów w serwisie x.com.

