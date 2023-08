Adam Małysz poinformował o smutnym zdarzeniu. Były skoczek narciarski opublikował też wymowne nagranie, które mówi wszystko.

Adam Małysz zamieścił w serwisie Facebook wpis, w którym oświadczył, że doszło do smutnego zdarzenia. Były skoczek, który przed laty święcił ogromne triumfy, przyznał, że jego Galeria Sportowych Trofeów została całkowicie zalana podczas ulewy.

– Z powodu silnych opadów deszczu, które nawiedziły całą Wisłę w ubiegły weekend, moja Galeria Sportowych Trofeów została całkowicie zalana – napisał emerytowany sportowiec.

Małysz przyznał, że obecnie wraz z rodziną próbują naprawić szkody, które wyrządził bezlitosny żywioł. – Obecnie staramy się naprawić szkody wyrządzone przez powódź, aby jak najszybciej móc się dla Was ponownie otworzyć. Przepraszamy za utrudnienia – napisał Małysz.

Do swojego wpisu dołączył nagranie, które pokazuje skalę zniszczeń. Wygląda to naprawdę bardzo niepokojąco. – Przykro mi. Mam nadzieję, że dacie radę posprzątać i wrócić. Aż nie wierzę, że tam woda podeszła. Znam tamtą okolice trochę, jestem w szoku, jak to wygląda. Trzymam kciuki – napisała jedna z internautek.

