Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy Adam Bielan stwierdził na antenie TVP Info, że bez oddolnej mobilizacji urzędujący prezydent może nie wygrać najbliższych wyborów. Podkreślił też, że od decyzji Polaków zależy, jak nasz kraj będzie wyglądał przez najbliższe lata.

Już 28 czerwca odbędą się w naszym kraju wybory prezydenckie. Jeśli wierzyć sondażom, nie rozstrzygną się one w pierwszej turze. Najbardziej prawdopodobne jest, że w drugiej zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski i walka między nimi z pewnością do końca będzie zacięta.

Tymczasem na antenie TVP Info do programu Andrzeja dudy odniósł się jego rzecznik sztabu Adam Bielan. „Nasza konstytucja mówi, że rodzina, małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną. Dlatego prezydent i rząd Zjednoczonej Prawicy robi wszystko, aby rodziny wspierać. W wyborach biorą udział kandydaci, którzy nazywają te programy „rozdawnictwem” albo którzy podnosili wiek emerytalny. Tylko Andrzej Duda jest gwarantem tych zdobyczy” – mówił.

Bielan zaznaczył, że jeśli wybory wygra opozycyjny kandydat, może dojść do paraliżu państwa. „Jeżeli wybierzemy prezydenta z opozycji, to będziemy mieli paraliż państwa. Władza wykonawcza będzie zablokowana. To zawsze jest niekorzystne, a szczególnie w czasie pandemii i kryzysu” – powiedział.

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy zaapelował o mobilizację. „Opozycja uruchomiła przeciwko nam potężną machinę hejtu. Jeśli nie przeciwstawimy jej prawdziwego ruchu obywatelskiego, to o zwycięstwo będzie bardzo trudno. Nawet najciężej pracujący kandydat nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić kampanii. Bez oddolnego ruchu we wszystkich powiatach możemy tych wyborów po prostu nie wygrać” – stwierdził.

Źr.: TVP Info