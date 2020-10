Wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy. Będzie to efekt wzrostu zakażeń, który miał miejsce w ciągu ostatnich dwóch tygodni. W środę stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w mieście wzrosła o 148 – podała w czwartek „Rzeczpospolita”.

„Liczymy się z możliwością wprowadzenia w Warszawie żółtej strefy – powiedziała „Rz” Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza. Jak dodaje, „stolica trafi do strefy żółtej, gdy w ciągu 14 kolejnych dni łączna liczba zakażeń przekroczy 1066”. Z wyliczeń „Rz” wynika, że obecnie jest to 1206. (PAP)

