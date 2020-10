Treść wywiadu ze mną, opublikowanego w piątek w DGP została zmanipulowana – czytamy w oświadczeniu prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Na zarzuty byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego zareagował autor wywiadu, Robert Mazurek. Dziennikarz przedstawił inną wersję zdarzeń…

Rozmowa z prof. Rzeplińskim pojawiła się w piątek na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”. Były prezes TK podzielił się swoimi przemyśleniami na temat strajków, które trwają już od ponad tygodnia na ulicach polskich miast.

Z wywiadu wynikało, że prof. Rzepliński reprezentuje konserwatywne podejście do aborcji. Prawnik sprzeciwił się agresji na protestach, porównując ataki na kościoły do zamieszek za granicą. – A myśli pan, że hołota francuska zachowuje się inaczej? A hołota amerykańska jest inna? – powiedział do Roberta Mazurka.

Dziennikarz dopytał sędziego, czy podtrzymałby słowo „hołota”. Prof. Rzepliński w końcu zmienił określenie na „awanturników”.

Jak się można domyślić tezy wygłoszone przez byłego prezesa TK spotkały się z krytyką środowisk lewicowych i liberalnych. W reakcji na kontrowersje prof. Rzepliński opublikował oświadczenie, w którym stwierdził, że „treść wywiadu (…) została zmanipulowana”. Zastrzegł m.in., że nie użył słowa „hołota”.

Mazurek odpowiada na oświadczenie prof. Rzeplińskiego: Mam nagranie

Do sprawy odniósł się także Robert Mazurek. Dziennikarz przedstawia zupełnie inną wersję zdarzeń. „Szanowni Państwo, Tak, Prof. Andrzej Rzepliński podczas rozmowy dla DGP nazwał protestujących w Polsce ‚hołotą’. Mam to nagrane” – napisał.

W dalszej części komunikatu opisał pierwotną treść rozmowy:

– To jest hołota? Nazywa pan tych ludzi tu hołotą?

– Tak.

– I zostawi pan to w autoryzacji?

– (ciszej, potakując): Tak

3) Jeśli Pan Profesor Rzepliński zdecyduje się mnie pozwać, to przedstawię nagranie rozmowy, świadków i wydam oświadczenie wyjaśniające szczegóły rozmowy, maile etc. Mam to wszystko udokumentowane.

Na tym kończę ten wątek, komentował niczego nie będę. — Robert Mazurek (@wina_Mazurka) October 30, 2020

Według wersji Mazurka sędzia miał zmienić „hołotę” na „awanturników” dopiero w ramach autoryzacji. „Jeśli Pan Profesor Rzepliński zdecyduje się mnie pozwać, to przedstawię nagranie rozmowy, świadków i wydam oświadczenie wyjaśniające szczegóły rozmowy, maile etc.” – zaproponował dziennikarz.

