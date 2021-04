Matteo Salvini, lider włoskiej Ligi w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” mówił o Polsce w kontekście niedawnych rozmów z premierami Mateuszem Morawieckim i Viktorem Orbanem. Włoski polityk nie krył bardzo dobrego zdania na temat naszego kraju.

Kilka dni temu Matteo Salvini spotkał się w Budapeszcie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim i premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównym tematem rozmów była perspektywa powołania nowej konserwatywnej frakcji w Parlamencie Europejskim. Jej głównym założeniem jest „zaoferowanie alternatywy dla Europejskiej Partii Ludowej, która przechyliła się na lewo”. Politycy rozmawiali również o przebudowie Unii Europejskiej i walce z pandemią Covid-19.

Czytaj także: Karczewski: „W mojej 40-letniej pracy tego nie widziałem”

Salvini w rozmowie z włoską gazetą stwierdził, że ataki lewicy na jego osobę wynikają z obsesji. „Na COVID-19 jest szczepionka, niestety na chorobę na punkcie Salviniego nie ma. Oni mają obsesję” – mówił włoski polityk, którego słowa przytacza portal DoRzeczy.

„Tego rodzaju postawa oznacza ignorancję, prowincjonalizm i przede wszystkim rasizm ze strony lewicy. Spotkałem się z premierami dwóch krajów, przyjaciół Włoch, z którymi utrzymywana jest bardzo ważna wymiana handlowa i relacje kulturalne oraz gospodarcze. Polska jest krajem NATO o fundamentalnym znaczeniu, stanowi tamę dla rosyjskich ambicji” – mówił Salvini.

Portal DoRzeczy informuje, że podczas rozmów w Budapeszcie Morawiecki przedstawiał polską perspektywę na ocenę Rosji. Wcześniej wiele mediów zarzucało, że Salvini jest politykiem prorosyjskim, a to stoi w sprzeczności z polską racją stanu.

Czytaj także: Szesnaście lat temu opuścił nas wielki Polak”. Włoski polityk wspomina Jana Pawła II

„W maju dojdzie do spotkania w Warszawie w poszerzonym gronie, a potem we Włoszech. To jest projekt na rzecz powołania ważniejszej grupy europejskiej, by zjednoczyć rodzinę dusz dziś podzielonych” – mówił dalej Salvini.

Źr. dorzeczy.pl