Tajemnicze zjawisko podczas lotu z Anglii do Polski. Wszystko zarejestrowała stewardessa, a to, co uwieczniła bije rekordy popularności w sieci.

O sprawie informuje serwis internetowy New York Post, który powołuje się na relację stewardessy. Kobieta znajdowała się na pokładzie samolotu linii Wizz Air, który odbywał trasę z Anglii do Polski.

W pewnym momencie stewardessa dostrzegła coś za oknem. Przykuło jej to uwagę na tyle, iż postanowiła to uwiecznić. Okazało się bowiem, że na niebie pojawił się tajemniczy, migający na różowo obiekt.

– Jestem stewardessą od roku i nigdy nie widziałam czegoś takiego – powiedziała pracownica linii lotniczych. – Gołym okiem nic nie widziałam. Ale kiedy sprawdziłam nagranie 20 minut później, zauważyłam to i poszłam porozmawiać z pilotem. Zapytałam go, czy coś widział. Wszyscy byli zdezorientowani – dodała kobieta.

Samolot leciał do Polski. Tajemnicze zjawisko na niebie

Stewardessa twierdzi, że to, co zobaczyła miało kształt okręgu i migało na różowo. – Na początku myśleliśmy, że może to odbicie naszego różowego obrendowania, ale na nagraniu widać ruch – widać, że to leci – powiedziała.

Co ciekawe, kobieta stwierdziła, że zjawisko, które uwieczniła sprawiło, iż… zaczęła wierzyć w życie pozaziemskie. – Teraz zdecydowanie wierzę bardziej niż wcześniej – stwierdziła.

– Widziałam wcześniej różne rzeczy w Internecie i myślałam, że to może być Photoshop, ale miałam to na filmie – podkreśliła i dodała, że jej rodzina również jest zdania, iż to, co udało się jej uwiecznić to… UFO.

Hot pink ‘UFO’ whizzes past Poland-bound airplane, flight attendant video shows https://t.co/rEbNWi0BZz pic.twitter.com/TKJ8Xkqryz — New York Post (@nypost) January 17, 2024

