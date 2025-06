💬 Apelujemy do wszystkich, którzy przebywają na terenie szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu, a nie muszą tam być, by wracali do Polski.



Przed wyjazdami zagranicznymi miejmy na uwadze rekomendacje MSZ i rejestrujmy się w systemie Odyseusz.



| @RzecznikMSZ do dziennikarzy