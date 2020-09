Sanah to z całą pewnością jedna z najbardziej utalentowanych gwiazd młodego pokolenia. Nikogo więc chyba nie dziwi jej sukces podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sama wokalistka zachwyciła, ale też i rozbawiła widzów.

Sanah była jedną z głównych faworytem do zwycięstwa w konkursie „Od Opola Do Opola” organizowanego w ramach 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Wokalistka zachwyciła już swoim wyglądem – ubrana była bowiem w kwiecistą suknię a złożony z kwiatów wystrój towarzyszył jej również na scenie.

Wokalistka wykonała swój hit pt. „Melodia” a jej występ przypadł do gustu fanom. Nic więc dziwnego, że to właśnie ona wygrała główną nagrodę. Odbierając statuetkę z rąk prowadzących, Sanah nie mogła chyba uwierzyć w to, co się dzieje. „Jakie jaja” – skomentowała krótko, czym rozbawiła publiczność. Powtórzyła to jeszcze pod koniec występu.

Źr.: YouTube/TVP VOD