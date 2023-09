Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Fernando Santos spotka się z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą już we wtorek – poinformował Tomasz Włodarczyk, dziennikarz portalu Meczyki.pl. Media spekulują, że podczas spotkania może dojść do dymisji portugalskiego szkoleniowca.

Kompromitujące występy polskich piłkarzy w ostatnich miesiącach doprowadziły do sytuacji, że awans na przyszłoroczne Euro stanął pod wielkim znakiem zapytania. Wiele wskazuje na to, że Santos może przypłacić niepowodzenia utratą posady.

Jak informuje TVP Sport, Santos po powrocie do Warszawy nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. „Wszystko powiem na konferencji” – rzucił. Nie wiadomo jednak, kiedy ona się odbędzie. Media spekulują, że może do niej dojść już we wtorek.

Tomasz Włodarczyk ujawnił, że właśnie tego dnia o godz. 10:00 Santos spotka się z Kuleszą. Wszystko wskazuje na to, że od tego spotkania zależy przyszłość selekcjonera polskiej kadry. Dziennikarz informował również, że od razu po powrocie do Warszawy, Kulesza wraz ze swoimi współpracownikami debatował w siedzibie PZPN. Najprawdopodobniej głównym tematem były postanowienia kontraktu selekcjonera.

🚨Cezary Kulesza spotka się z Fernando Santosem jutro około godziny 10:00 w siedzibie federacji.



Po wylądowaniu w Warszawie prezes i jego doradcy od razu pojechali do PZPN. Debatują.



Zapewne sprawdzane są zapisy w kontrakcie Portugalczyka. @Meczykipl — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 11, 2023

Źr. TVP Sport; X