Sara Egwu-James wygrała czwartą edycję programu „The Voice Kids”. W finale zaśpiewała hit pt. „Czas nas uczy pogody”, inspirując się wersją Grażyny Łobaszewskiej. To pierwsze zwycięstwo podopiecznej Tomsona i Barona w tym show.

Sara Egwu-James już od etapu Przesłuchań w ciemno była jedną z faworytek do zwycięstwa w czwartej edycji „The Voice Kids”. Zaśpiewała wówczas przebój Demi Lovato pt. „Anyone” i odwróciła wszystkie fotele. Zdecydowała wówczas, że przygodę w programie będzie chciała kontynuować z Tomsonem i Baronem z zespołu Afromental.

Tydzień temu w pierwszym odcinku finałowym młoda wokalistka znów zachwyciła, wykonując przebój „My Hometown” ze słynnego filmu „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga”. Dostała się do ścisłego finału, gdzie fantastycznie zaśpiewała przebój Grażyny Łobaszewskiej „Czas nas uczy pogody”.

Sara Egwu-James wygrywa „The Voice Kids”

Decyzją widzów, to właśnie Sara Egwu-James wygrywa czwartą edycję programu „The Voice Kids”. Za zwycięstwo otrzymała nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych.

Zachwytu młodą wokalistką nie kryją jej trenerzy, dla których był to pierwszy triumf w „dziecięcej” edycji show. „Sara to skarb i ciesze się, że może teraz to pokazać szerszej publiczności. Mimo młodego wieku, dojrzałość muzyczna pozwala jej sięgać po emocje, jakich rzadko doświadcza się w show z udziałem dzieci. Wychowana z muzyką w sercu może teraz śmiało podbijać świat” – mówił Tomson.

Entuzjazm podziela Baron, który przyznał, że ma dreszcze za każdym razem, gdy Sara Egwu-James śpiewa. „Sara jest dowodem na to, że „The Voice Kids” wychowuje muzycznie kolejne pokolenia Polaków. Taka świadomość muzyczna i warsztat, jakie ona prezentuje, jest zjawiskiem samym w sobie. Gdy śpiewa, czas się zatrzymuje, a ja za każdym razem mam dreszcze” – powiedział.

Czytaj także: Dziennikarz wyrzucony z TVP. Brzozowski staje w jego obronie

Źr.: TVP, YouTube/The Voice Kids Poland