Sara James zajęła drugie miejsce w tegorocznej Eurowizji Junior. Polka przegrała jedynie z reprezentantką Armenii, która zdobyła zaledwie o sześć punktów więcej. To ogromny sukces 13-latki, która nie kryła, że konkurs wiązał się z ogromnymi emocjami.

Sara James z bardzo dobrej strony pokazała się podczas tegorocznej Eurowizji Junior rozgrywanej w Paryżu. Polka, która śpiewała singiel „Somebody” zajęła drugie miejsce. Wygrała Malena, reprezentantka Armenii, która wyprzedziła Polkę o zaledwie sześć punktów.

Pierwsze reakcje Polki na Twitterze były niezwykle emocjonalne. „Drugie miejsce. Nie udałoby się bez Was. Thank you guys I’m so grateful” – napisała. „Się zryczałam trochę” – dodała po chwili w kolejnym tweecie.

Później przyszedł czas na wypowiedzi bardziej „na chłodno”. Polka przede wszystkim pogratulowała swojej rywalce i nie ukrywała, że konkurs wiązał się z ogromnymi emocjami. „Przez ten cały czas trzymałam w sobie tyle emocji i aż do teraz nie wiedziałam nawet jak dużo ich jest, wow” – napisała. „Nie dałam z siebie wszystkiego, a zwłaszcza na początku stres mnie pokonał, ale potem w miarę jak śpiewałam, to było coraz lepiej. Jestem z siebie dumna i mega mega szczęśliwa” – dodała.

Występ Sary James można zobaczyć poniżej.

