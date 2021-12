Lewis Hamilton całkowicie wycofał się z aktywności medialnej po Grand Prix Abu Zabi. Szef Mercedesa Toto Wolff wyznał w jednym z wywiadów, że na razie nie wiadomo, czy Brytyjczyk będzie kontynuował karierę. Do swojego rywala zaapelował Max Verstappen, którego wypowiedź cytuje BBC.

Max Verstappen zdobył w tym roku tytuł mistrza świata Formuły 1. Rywalizacja była wyjątkowo dramatyczna i trwała do ostatniego okrążenia Grand Prix Abu Zabi. To, co wydarzyło się podczas wyścigu wciąż budzi kontrowersje, ale ostatecznie Mercedes wycofał się z apelacji i to Holender może cieszyć się po raz pierwszy w karierze z mistrzowskiego tytułu.

Jak się okazuje, Lewis Hamilton mocno przeżył to, co wydarzyło się w Abu Zabi. Nie tylko całkowicie wycofał się z aktywności medialnej, ale wygląda na to, że rozważa również zakończenie kariery. „Mam wielką nadzieję, że Lewis nadal będzie się ścigał, ponieważ jest najlepszym kierowcą wszech czasów” – powiedział w jednym z wywiadów Toto Wolff.

Szef Mercedesa zaznaczył jednocześnie, że kolejne występy Hamiltona stoją pod znakiem zapytania. „Nie mogę dać gwarancji, że Lewis Hamilton będzie kontynuować karierę w F1. Będziemy pracować nad tym wszystkim w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Myślę, że jego serce powie, że musi kontynuować karierę, ponieważ jest u szczytu swojej sportowej drogi. Musi przezwyciężyć ból, który został zadany mu w niedzielę, także dlatego, że jest człowiekiem z wyraźnymi wartościami i trudno zrozumieć, że tak się stało” – powiedział.

Teraz do Brytyjczyka zaapelował także sam Max Verstappen, którego cytuje BBC. „Rozumiem, że przez pierwsze kilka dni nie jesteś szczęśliwy, ale powinieneś zrozumieć, że to wyścigi i takie rzeczy mogą się zdarzyć” – stwierdził Holender. „To powinno być również motywacją do kontynuowania kariery. Wciąż może wywalczyć tytuł w przyszłym roku, więc nie widzę powodu, aby kończyć właśnie teraz. Nie jest mi go żal, ale rozumiem, że to może być bardzo bolesne” – dodał.

Czytaj także: Verstappen otrzymał SMS od szefa Mercedesa. Ujawnił jego treść

Żr.: BBC