Jacek Saryusz-Wolski w rozmowie z portalem DoRzeczy komentował obecną sytuację po zawetowaniu przez Polskę i Węgry unijnego budżetu. Europoseł ocenił, że coraz więcej państw członkowskich opowiada się po stronie Polski, co z kolei może przełożyć się także na nastroje w kraju.

Saryusz-Wolski przyznał, że nie zaskakuje go, iż Portugalia staje po stronie Polski i Węgier, bo już wcześniej jej rząd krytykował powiązanie budżetu z praworządnością. „Właściwie tak samo myśli Hiszpania, Włochy czy Grecja. Te kraje bardzo potrzebują unijnych funduszy, ponieważ najbardziej ucierpiały na koronakryzysie. Po drugie, obawiają się, że w następnej kolejności mogą same być karane finansowo, co prawda za coś innego, niż Polska czy Węgry, ale chodzi o sam mechanizm.” – powiedział w rozmowie z portalem DoRzeczy.

Europoseł stwierdził, że kraje południa Europy nie przejmą środków przeznaczonych dla Polski, jak twierdzi polska opozycja. „To jest przejaw ignorancji. Tego „tortu” nie można dowolnie kroić.” – powiedział Saryusz-Wolski. „Są określone zasady i algorytmy i nie działa to tak, że jeśli ktoś czegoś nie weźmie, to skorzysta ktoś inny. To wprowadzanie opinii publicznej w błąd.” – dodał.

Saryusz-Wolski: „Ulica i zagranica przestaje działać”

Polityk zasugerował powiązanie sytuacji międzynarodowej na forum UE z protestami w Polsce. „Może okazać się, że kulminacja tej broni określonej jako „zagranica”, czyli sankcjonowanie Polski za naruszenie tzw. praworządności, po prostu nie działa. To tak, jakby próbować strzelać z zamokłego prochu. A jeśli „zagranica” nie działa, to ściśle z nią związany drugi człon tej akcji, czyli „ulica” również będzie miał podcinane korzenie.” – powiedział Saryusz-Wolski.

„Zwróćmy uwagę na to, że w trakcie kulminacji sporu o praworządność na ulice wyszli ludzie. Wyraźnie widać jakiś centralny ośrodek, który koordynuje i zarządza tym kryzysem. Jeżeli wypali się to na jednym polu, a na to wygląda, to i na drugim zacznie wygasać.” – dodał.

