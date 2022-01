Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, zamieścił mocny wpis w serwisie Twitter. Odniósł się w nim do słów Janiny Ochojskiej, europosłanki z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Przez media przetoczyła się gigantyczna burza. Wszystko przez słowa Janiny Ochojskiej, która udzieliła wywiadu tygodnikowi Polityka. Podczas rozmowy powiedziała: „Wielu z nas ma w rodzinach mundurowych, sama słyszałam od mieszkańców strefy, że przecież ich wujek czy kuzyn nie zrobiłby czegoś tak podłego… Nie mam wątpliwości, że w straży granicznej są również przyzwoici ludzie, ale ich przyzwoitość ginie w konfrontacji z rozkazami. Gdy o tym myślę, przychodzi mi do głowy proces Eichmanna, który w Norymberdze też bronił się, mówiąc, że tylko wypełniał rozkazy„.

Słowa Ochojskiej dotarły do przedstawicieli rządu, który mocno je skrytykowali. Głos zabrał m.in. premier Mateusz Morawiecki, który określił wypowiedź europosłanki „hańbą” i dodał, że nie wyobraża sobie, by nie padły przeprosiny.

Swoje stanowisko zaprezentował również wicepremier Jacek Sasin, który zamieścił wpis na Twitterze. Co ciekawe, zwrócił się w nim m.in. do Donalda Tuska, szefa Platformy Obywatelskiej. „Hańbą okrywa się @JaninaOchojska przyrównując polskich żołnierzy do Eichmanna, jednego z największych zbrodniarzy XX wieku. Obrzydliwe. To szarganie pamięci ofiar obozów zagłady. Liczę na ostrą reakcję @MuzeumAuschwitz i zdyscyplinowanie przez @donaldtusk europosłanki PO” – napisał minister aktywów państwowych.

