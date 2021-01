Kilka dni temu media poinformowały, że Jacek Sasin otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w organizmie. Początkowo wicepremier przechodził chorobę bezobjawowo. Jednak jak się okazuje, stan wicepremiera znacznie się pogorszył, bo konieczna stała się hospitalizacja.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie Wirtualna Polska, u Jacek Sasin zmaga się obecnie z typowymi objawami koronawirusa. więc lekarz skierował go do szpitala. Wicepremier trafił do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w poniedziałek. Wciąż nie wiadomo jednak, jak bardzo poważny jest stan polityka.

Media 14 stycznia poinformowały, że Jacek Sasin zakaził się koronawirusem, co potwierdził test. Początkowo jego stan był bardzo dobry, więc pomimo izolacji, wicepremier mógł pracować z domu. Obecnie to się już zmieniło.

Sasin kilka razy był na kwarantannie

Od początku pandemii Sasin przebywał już na kwarantannie kilkukrotnie. Po raz pierwszy w marcu po tym, jak zakażenie potwierdzono u ówczesnego ministra środowiska Michała Wosia.

Po raz dugi w maju gdy w spotkaniu z przedstawicielami związków górniczych uczestniczyła osoba zakażona. W podobnych okolicznościach Sasin trafił na kwarantannę w sierpniu. Po raz czwarty wicepremier przebywał na kwarantannie w październiku po informacji o zakażeniu ministra Przemysława Czarnka.

Nowe zakażenia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 835 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Na czele zestawienia ponownie znalazło się województwo mazowieckie. Resort poinformował również o śmierci 291 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 60 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 231 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 443 804 przypadki zakażenia koronawirusem. 33 698 osób nie żyje a 1 197 034 uznano za wyzdrowiałe.

