Po dzisiejszym porozumieniu Lewicy z rządem, na głowy lewicowych polityków sypią się gromy. Do grona krytyków dołączył Grzegorz Schetyna, który również bardzo krytycznie ocenił działania polityków lewicy. Przypomniał, że gdy on rządził Platformą Obywatelską, udało się osiągnąć porozumienie wszystkich sił opozycyjnych. Można odnieść wrażenie, że tym samym wbija szpilę obecnemu szefowi partii, Borysowi Budce.

Po dzisiejszym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, politycy lewicy oświadczyli, że rząd zgodził się ich warunki. Negocjacje z rządem wywołują olbrzymie emocje wśród innych ugrupowań opozycyjnych. Na polityków tej formacji wylała się lawina krytyki.

Przypomnijmy, Lewica jako warunki stawiała m.in. budowę 75 tys. tanich mieszkań na wynajem. „Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych” – mówił Biedroń. „Przynajmniej 30 proc. środków z KPO trafi do samorządów” – wyliczał. „Dodatkowo trafi 300 mln euro do branż poszkodowanych w pandemii, w tym do gastronomicznej i hotelarskiej” – dodał.

Schetyna uderza w Lewicę i… w Budkę?

Do grona krytyków Lewicy dołączył Grzegorz Schetyna. Były szef PO najwyraźniej postanowił wbić szpilę również obecnym władzom swojej partii z Borysem Budką na czele. Przypomniał bowiem, że gdy on kierował PO, udało mu się osiągnąć porozumienie z innymi formacjami opozycyjnymi.

„Opozycja powinna mówić jednym głosem i to zawsze o tym mówiłem, budując Koalicję Obywatelską, potem Koalicję Europejską. Wiem że to jest trudne, ale w tej sytuacji niezbędne żeby właśnie zbudować takie przekonanie” – mówił Schetyna.

Były szef PO zwrócił uwagę, że wszystkie siły opozycyjne powinny wspólnie walczyć o prawidłowe wydatkowanie pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Schetyna dodał, że nie można dopuścić, aby pieniądze były „używane przez PiS jako kampania, fundusz wyborczy”. „Do tego nie można dopuścić i tu jest dużo do zrobienia” – stwierdził.

„Jestem rozczarowany, że opozycja w takiej sprawie nie jest w stanie mówić jednym głosem” – powiedział Schetyna.

