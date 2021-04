Lewica znalazła się pod ostrzałem innych ugrupowań opozycyjnych, bo zapowiedziała poparcie Krajowego Planu Odbudowy. Głównie ze strony polityków Koalicji Obywatelskiej i związanych z nią mediów rozpoczęły sią ataki. Klaudia Jachira w mediach społecznościowych zarzuciła Lewicy „tęsknotę za PRL-em”.

Lewica najpewniej zagłosuje wspólnie z rządem za przyjęciem Krajowego Programu Odbudowy. Po dzisiejszym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, politycy lewicy oświadczyli, że rząd zgodził się ich warunki. Negocjacje z rządem wywołują olbrzymie emocje wśród innych ugrupowań opozycyjnych.

Lewica jako warunki stawiała m.in. budowę 75 tys. tanich mieszkań na wynajem. „Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych” – mówił Biedroń. „Przynajmniej 30 proc. środków z KPO trafi do samorządów” – wyliczał. „Dodatkowo trafi 300 mln euro do branż poszkodowanych w pandemii, w tym do gastronomicznej i hotelarskiej” – dodał.

Jachira atakuje Lewicę

Jachira skrytykowała Lewicę nie tylko za sam fakt porozumienia z rządem. Kontrowersyjnej posłance Koalicji Obywatelskiej nie spodobały się także warunki, od których Lewica uzależniła ewentualne poparcie dla Krajowego Programu Odbudowy. Oceniła je jako „tęsknotę za PRL-em”.

Już od jakiegoś czasu widzę na Lewicy tęsknotę za PRL-em, że były mieszkania, praca, sanatoria i w ogóle super. Pytanie do pokolenia moich rodziców: wiedzieliście, że mieszkaliście w raju? I po co było to zmieniać? — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) April 27, 2021

Źr. twitter; wmeritum.pl