Notowania Małgorzaty Kidawy-Błońskiej sięgnęły dna, a Koalicja Obywatelska rozważa nawet wymianę kandydata na prezydenta. Tymczasem Grzegorz Schetyna w rozmowie z Onetem stwierdził, że obecna kandydatka może nie tylko dostać się do drugiej tury, ale nawet… wygrać z Andrzejem Dudą.

Schetyna pytany o Kidawę-Bońską, odparł, że posłanka „jest wielkim atutem”. „Może podjąć wyzwanie kampanii wyborczej, dostać się do drugiej tury i wygrać z obecnym prezydentem” – dodał zaskakująco.

„Koalicja Obywatelska nie może sobie pozwolić na nie wystawienie kandydata, który ma szansę na wygranie wyborów prezydenckich. To oddanie meczu walkowerem. Nie ma takiej możliwości” – mówił dziś Schetyna w programie „Onet Rano”.

Były szef PO zachęcał do „mocnego zaangażowania się w kampanię wyborczą, która ma swój nowy początek”. „Kampania została zawieszona. Ona oczekuje restartu, nowego początku. Nie wiemy, ile będzie czasu na to, żeby nowy kandydat, który się zgłosi do prezydenckiego wyścigu, mógł zebrać wymagane 100 tys. podpisów” – mówił Schetyna.

Pytany o ewentualną zmianę kandydata, odparł, że „Kidawa-Błońska ma mocną pozycję”. „Każdy przytomny polityk opozycji musi brać pod uwagę możliwość racjonalnych zachowań przed drugą turą.” – mówił Schetyna. „Dlatego opozycja powinna współpracować, żeby mieć łatwość poparcia kandydata opozycji demokratycznej, który dostanie się do drugiej tury” – dodał.

Źr. onet.pl